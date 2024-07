Kofferquiz zum Auftakt Stadtfest diesmal mit digitalem Touch eröffnet (Bildergalerie wird laufend ergänzt)

Die neue App namens „Mein Zweibrücken“ steckte also im Koffer, dargestellt mit einem großen Plakat. „Ich bin ein ganz großer Fan davon“, meinte Wosnitza. Mit der Handy-Anwendung könne man schauen, wann der Müll abgeholt wird, was man in Zweibrücken einkaufen kann und wann der letzte Bus vom Stadtfest heimfährt. Und natürlich wie sich das Wetter so entwickelt.