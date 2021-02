Viele Diskussion in Zweibrücken um Fall eines stehen gelassenen Neunjährigen : Not-Masken in Stadtbussen sind nur für Schüler

Zweibrücken Zwar herrscht in Bussen Maskenpflicht. Doch Schülern darf der Transport laut Corona-Bekämpfungsverordnung nicht verweigert werden, wenn sie ihre Maske vergessen haben. Das gilt aber ausschließlich für den Schulweg – also nicht den bedauerlichen Fall des Neunjährigen neulich, erklärt die Stadtbus-GmbH. Generell bemühen sich die Fahrer sehr um Kinder, auch über Vorschriften hinaus.

Die Stadtbus Zweibrücken GmbH hatte daraufhin zunächst im Merkur erklärt, für Notfälle ein paar Ersatz-Masken in den Bussen zu haben und sogar unentgeltlich auszugeben, wenn mal jemand eine vergessen hat (nur in diesem Fall sei leider keine mehr da gewesen). Doch angesichts des gewaltigen Echos auf Erens Facebook-Post und den Merkur-Bericht wächst jetzt die Sorge bei der Stadtbus-Gesellschaft, zu viele Leute könnten sich darauf verlassen, in Stadtbussen eine Maske zu bekommen.

Dass der Neunjährige ohne Maske in der Canada-Siedlung nicht in dem Bus einsteigen durfte, sei auch „dem Fahrer sehr unangenehm“, betonte Belli-Jag. Es habe sich aber um einen beweglichen Ferientag gehandelt, an dem die in Beförderungspflicht für maskenlose Schüler nicht gelte. Trotzdem hätte der Busfahrer dem Jungen eine Maske ausgehändigt – wenn denn eine vorrätig gewesen wäre. Weil zuletzt an den Ferientagen und auch weil außer Notbetreuung in den Schulen zuletzt fast nur Homeschooling gemacht wurde, kaum mehr Schüler in den Bussen waren, wurden zuletzt nur noch drei Ersatz-Masken pro Bus bereitgehalten. Belli-Jag: „Die ganze Woche vorher hatte niemand eine Maske gebraucht – und an dem Morgen, wo der Neunjährige kam, waren es gleich vier.“ Weil (abgesehen vom Sonderfall Transport zur Schule) in allen Bussen Maskenpflicht herrscht, habe der Fahrer sich schweren Herzens entschieden, den Jungen nicht einsteigen zu lassen – auch mit Rücksicht auf ältere, durch das Coronavirus möglicherweise besonders verwundbare Passagiere. Hätte Eren sich bei der Stadtbus-GmbH gemeldet, hätte man ihm dies auch gerne erklärt.