Zweibrücker Bauausschuss : Feuerwehr will eine neue Halle bauen

Zweibrücken Stadt will dafür den Bebauungsplan ändern. Für die Nachbarn werde es durch die Halle höchstens unwesentlich lauter.

Der Platz in der 1995 bezogenen neuen Zweibrücker Feuerwache wird knapp. Deshalb plant die Feuerwehr, wenige Meter weiter auf dem Grundstück eine zusätzliche Halle zu bauen. Der Bauausschuss hat dafür am Dienstagabend einstimmig dem Stadtrat empfohlen, ein Bebauungsplan-Änderungsverfahren zu starten. „Eine Erweiterung ist aufgrund der stetig wachsende Aufgaben der Feuerwehr und des damit einhergehenden zusätzlichen Platzbedarfs sowie der räumlichen Begrenzung dringend geboten“, steht zur Begründung in dem Bebauungsplan-Entwurf. Gebaut werden soll die Halle von der Landauer Straße aus gesehen hinter der Feuerwache im Bereich zwischen Kesselbachstraße, Bahnstrecke und Storchenstraße. Geplant sind in der eingeschossigen, U-förmigen Halle insbesondere Abstellmöglichkeiten für Fahrzeuge und Geräte sowie Nebenanlagen wie Waschstraße, Schlosserwerkstatt, Sanitäranlagen und ein Sozialraum.

Schalltechnische Untersuchungen hält die Stadt nicht für erforderlich, weil von den Aktivitäten in der neuen Halle „allenfalls am Tag, während des Normalbetriebs der Feuerwehr (07:00 bis 16:00 Uhr) zusätzliche Geräuschemissionen, jedoch in untergeordnetem Umfang, ausgehen können“, heißt es in der Bebauungsplan-Begründung. Denn nach Angaben der Feuerwehr werde der Betrieb auf dem Gelände durch die neue Halle „nicht intensiviert, sondern lediglich neu geordnet und räumlich etwas anders verteilt“. Im beschleunigten Verfahren könne der Plan auch deshalb geändert werden, weil dort keine schützenswerte Natur sei. Die Fläche ist zwar noch unbebaut. Bei einem Ortstermin im Juli 2019 mit Forstamt und Unterer Naturschutzbehörde sei „ein mehr oder minder ausgeprägter Wildwuchs verschiedener Bäume und Sträucher, insbesondere aber dichtes Brombeergestrüpp“ festgestellt worden. Infolgedessen wurden bereits Fakten geschaffen: „Eine überschlägige Flora- und Faunabetrachtung mit Potenzialeinschätzung des Areals hat ergeben, dass der Bewuchs keine besondere Wertigkeit besitzt, sodass die Flächen im Winter gemulcht wurden.“ Bäume, die dem Neubau nicht im Wege stehen, sollen allerdings „soweit wie möglich erhalten bleiben“, ebenso Bewuchs in den Randzonen. Zudem ist für die Halle eine „angemessene Eingrünung mit standortgerechten Gehölzen“, vielleicht auch „abschnittsweise Fassadenbegründung“ geplant.