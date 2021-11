Votum im Hauptausschuss : Stadt zahlt 80 000 Euro mehr für den ÖPNV

Zweibrücken Der Hauptausschuss hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig (bei einer Enthaltung) dafür gestimmt, die Konzessionsverträge mit dem ÖPNV (Öffentlicher Personen-Nahverkehr) zu ändern. Der Grund liegt darin, dass es pandemiebedingt beim VRN (Verkehrsverbund Rhein-Neckar) zu Mindereinnahmen gekommen ist, ferner belasten die Tariferhöhungen zusätzlich den ÖPNV.

Zwar würden die pandemiebedingten Mindereinnahmen „vollständig über den ÖPNV-Rettungsschirm von Land und Bund übernommen“, heißt es in der Beschlussvorlage, in der die Stadt dem Hauptausschuss die Lage skizziert. „Der Rettungsschirm ist jedoch aktuell auf den 31.12.2021 befristet.“ Eine Nachfolgeregelung sei jedoch „nicht in Sicht“.