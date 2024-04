Syrer sitzt für Tat in anderem Bundesland Zweibrücken kann inhaftierten Vergewaltiger wohl nicht abschieben

Gemäß Paragraph 53 und § 54 des deutschen Aufenthaltsgesetzes allerdings habe das Zweibrücker Ordnungsamt wegen der erheblichen Straftaten ein überwiegendes Interesse an einer Ausweisung gesehen. Deren sofortiger Vollzug scheiterte aber an einer Eilentscheidung des Verwaltungsgerichts Neustadt vom Juni 2023: Die Lage in Syrien erlaube keine Abschiebung dorthin. Deshalb beschränkte sich das Zweibrücker Ordnungsamt auf das, was das Gericht für rechtens hielt: eine formelle Ausweisungsanordnung und den Entzug der Aufenthaltserlaubnis.