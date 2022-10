Thorsten Gries appelliert an Ratskollegen, Anstieg zu verhindern : Wegen Haufen Schulden: Zweibrücken plant höhere Hundesteuer

Zweibrücken Stadtrat Gries kritisiert: Der Vorschlag sei „zum jetzigen Zeitpunkt eine Frechheit“, die Verwaltung habe „hier komplett die Verhältnismäßigkeit verloren“.

In einer E-Mail an den Merkur spricht sich Thorsten Gries (SPD) „als Stadtrat und Hundefreund deutlich gegen eine Erhöhung“ aus: „Nicht nur, weil ich es zum jetzigen Zeitpunkt als eine Frechheit empfinde, Steuern und Abgaben zu erhöhen, um die Menschen noch mehr zu belasten, sondern auch vor dem Hintergrund, dass die Verwaltung hier komplett die Verhältnismäßigkeit zum Thema Hundehaltung verloren hat.“ Gries berichtet: „In den Unterlagen, die uns Ratsmitgliedern zur Entscheidungsfindung zugesandt wurden, hat man geschickterweise nur Städte ausgesucht, die ähnliche Steuersätze und Satzungen wie Zweibrücken haben. Bewusst hat man hier den Vergleich mit unseren direkten Nachbarn in den umliegenden Gemeinden unter den Tisch fallen lassen! So liegen die Hundesteuersätze in der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land oder in der VG Thaleischweiler-Wallhalben für den ersten Hund zwischen 36/42 Euro, beim zweiten Hund 48/63 Euro, in Blieskastel und dem Mandelbachtal sind die Sätze 84 und 114 Euro. Wobei unsere Nachbarn einen lobenswerten Punkt beschlossen haben, der die Bedeutung des Hundes als wichtigen Begleiter des Menschen herausstellt: Man hat alle Bürgerinnen und Bürger die alleinstehend und über 70 Jahre sind, von der Hundesteuer befreit. In der Stadt Zweibrücken hat man dagegen den Eindruck, dass man die Hundehalter noch nicht genug geschröpft hat und sich mit dieser doch so leicht von der handgehenden Steuererhöhung gegenüber der ADD profilieren möchte.“