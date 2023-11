Stadt hat bisher 517 Ukrainer aufgenommen Flüchtlingszahl macht Zweibrücken zu schaffen

Zuvor hatte das Bundeskabinett bereits ein Gesetzespaket verabschiedet, das mehr und schnellere Rückführungen ermöglichen soll. Ob das allerdings die Asylbewerber-Zahlen substanziell senkt, sei fraglich. „Rückführungen von abgelehnten Asylbewerbern sind grundsätzlich zu begrüßen. Allerdings verfügt ein Großteil der in Zweibrücken lebenden abgelehnten Asylbewerber über sogenannte Abschiebungshindernisse“, betont der Bürgermeister und erläutert: „Oftmals scheitert eine Rückführung an nicht vorhandenen Ausweispapieren beziehungsweise an fehlenden Rückführungsabkommen mit den Ursprungsländern.“ Edinger ergänzt: „Die Situation bei uns würde es ohnehin nicht lösen, es sind so wenige. Selbst wenn diese alle abgeschoben würden, hätten wir ein Problem in Zweibrücken.“