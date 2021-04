Mieter- und Vermieterbefragung dient zwei Zwecken : Zweibrücken bekommt ersten Mietspiegel seit 33 Jahren

Zweibrücken Stadt bittet deshalb um Mitwirkung bei Mieter- und Vermieterbefragung. Diese soll zudem Grundlage für angemessene Unterkunfts-Sozialleistungen sein.

Welche Mieten sind angemessen? Ist eine Mieterhöhung erlaubt? Bei der Beantwortung solcher Fragen helfen Mietspiegel. Doch einen solchen gibt es in Zweibrücken schon seit über drei Jahrzehnten nicht mehr. Jetzt kündigt die Stadtverwaltung an, einen „qualifizierten Mietspiegel“ zu erstellen.

In der Pressemitteilung der Stadt heißt es: „Der Mietspiegel liefert ein wissenschaftlich abgesichertes, differenziertes Bild der aktuellen Mietpreise in der Stadt und soll damit eine repräsentative, rechtssichere Grundlage für die Mietpreisgestaltung sein. Er dient Mietern und Vermietern gleichermaßen als Orientierungshilfe zur Bestimmung der Miethöhe bei Mietpreisverhandlungen. Auf seiner Grundlage können sich die Mietparteien in einem fairen Ausgleich einigen, ohne selbst Vergleichsobjekte zu ermitteln oder erhebliche Kosten für Gutachten aufwenden zu müssen.