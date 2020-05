Resolution aller Fraktionen und von OB an Kramp-Karrenbauer : Stadt drängt bei Ministerin auf neue Truppenküche

Zweibrücken Resolution an Kramp-Karrenbauer: Das Essen aus Lebach nach Zweibrücken zu transportieren, sei schädlich.

Der Merkur-Bericht über die veraltete Infrastruktur in der Bundeswehrkaserne in Niederauerbach zieht weitere Kreise. Der Stadtrat Zweibrücken nimmt die Klage von Kommandeur Oberst Markus Meyer in unserer Zeitung zum Anlass, um sich in einer Resolution an Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) zu wenden. Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) unterzeichnete diese Resolution, die von allen Fraktionen mitgetragen wird und bekräftigte seine Unterstützung in dem vom Hauptamt an die Presse weitergeleiteten Schreiben.