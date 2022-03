Gesamtkosten für Zweibrücker Projekt: 330 000 Euro : Stadt schützt Fußgängerzone mit 38 Pollern

Bislang ist nur der Übergang der Rosengartenstraße zum Hallplatz durch Poller geschützt. Nun kommen fünf weitere Stellen dazu. Foto: Lutz Fröhlich

Zweibrücken Standorte in Post-, Mühl-, Ritter- und Alexanderstraße sowie Alexanderplatz geplant. Kosten: 330 000 Euro. Das Land zahlt 90 Prozent.

Die Fußgängerzone hat ihren Namen aus einem ganz bestimmten Grund: Sie ist eine Zone für die Fußgänger. Soweit die Theorie. In der Praxis wird aus der Zweibrücker Fußgängerzone leider immer wieder eine Straße. Unbefugte fahren nassforsch mit ihren Fahrzeugen in diesen Bereich, um abzukürzen, einen Laden anzusteuern oder aus sonstigen Gründen; teilweise handelt es sich um Lieferverkehr, der außerhalb der zulässigen Zeiten Waren zustellen will.

Dem nicht genug: In den Abendstunden, vor allem an Wochenenden, brettern einige Chaoten regelmäßig mit hohem Tempo zwischen Alexanderplatz und Poststraße hin und her. Offenbar aus Jux und Dollerei. Anwohner wissen von diesem Gebaren ein Lied zu singen.

Dieses Treiben in der Fußgängerzone, ob nun bei Tag oder bei Nacht, ist der Stadtverwaltung schon seit längerem ein Dorn und Auge. Ebenso Einzelhändlern und Inhabern von Straßencafés, diese sehen ihre Kundschaft durch die unbefugten Befahrer der Fußgängerzone belästigt und auch gefährdet.

Im April 2021 sprach sich der Stadtrat einstimmig dafür aus, dem Treiben ein Ende zu setzen (wir berichteten). Und das vor allem aus zwei Gründen: Die Amokfahrt in der Fußgängerzone in Trier hatte deutschlandweit auf erschreckende Weise gezeigt, welche Gefahren potentiell auf Passanten lauern. Aufgrund der Ereignisse hatte das Land den Kommunen 90 Prozent Förderung in Aussicht gestellt, wenn diese Hochsicherheitspoller installieren. Diese Entwicklung hatte bei den Zweibrücker Räten, von denen manche zuvor eher skeptisch gewesen waren, zu einem Umdenken geführt. Daher das einstimmige Ja für die Poller.

Steffen Mannschatz vom UBZ (Umwelt- und Servicebetrieb Zweibrücken) stellte nun am Dienstagabend im Bauausschuss, knapp ein Jahr nach dem Votum des Stadtrates, den Sachstand vor.

Vorgesehen ist, die fünf Einfahrtsbereiche in die Fußgängerzone zu schützen: Post-, Mühl-, Ritter- und Alexanderstraße sowie den Alexanderplatz. Der sechste Bereich, der eine Einfahrt ermöglicht (Rosengartenstraße, die auf den Hallplatz führt) ist bereits seit zwei Jahren durch eine versenkbare Poller-Anlage geschützt (siehe „Info“-Box).

Info Gute Erfahrungen mit erster Polleranlage Die Stadtverwaltung hat mit der Installierung der Poller am Ende der Rosengartenstraße, dort, wo sie auf den Hallplatz trifft (Start war März 2020), gute Erfahrungen gemacht. Darüber hatte die Verwaltung im Vorfeld der Ratssitzung im April 2021, in der das Gremium einstimmig den Weg für fünf weitere Anlagen frei gemacht hatte, informiert. Die Stadt hatte erklärt, die Erfahrungen seien durchweg positiv, Beschwerden seien weder bei der Straßenverkehrsbehörde noch bei der Wirtschaftsförderung vorgetragen worden. Der Einfahrtverkehr habe sich durch die Poller „auf ein notwendiges Minimum reduziert“. Seitdem seien seitens des Ordnungsamtes keine Ordnungswidrigkeiten mehr festgestellt worden. Lieferverkehr ist in der Zweibrü-cker Fußgängerzone montags bis freitags von 6 bis 11 Uhr erlaubt, samstags nur von 6 bis 10 Uhr.

Mannschatz führte Straße für Straße die geplanten Maßnahmen auf. Insgesamt 38 neue Poller sollen installiert werden. „Die meisten Poller werden für den Alexanderplatz benötigt“, erläuterte er. Nachvollziehbarerweise ist – aufgrund der Größe des Platzes und der unterschiedlichen Möglichkeiten, diesen zu befahren – die Einrichtung von zehn Pollern vorgesehen.

„Der Alexanderplatz ist am kostenintensivsten“, machte der UBZ-Betriebshof-Abteilungsleiter deutlich. Für diesen Platz werden die Kosten mit 82 801,71 Euro angegeben. Für die Poststraße (sechs Poller) sind es 64 744,65 Euro, für die Mühlstraße (fünf) 53 744,65, die Ritterstraße (sechs) schlägt mit 64 744,65 Euro zu Buche, ebenso die Alexanderstraße (auch hier sechs Poller).

Insgesamt geht der UBZ für die 38 Poller (33 fest installiert, fünf hydraulisch, also absenkbar und ausfahrbar) von Gesamtkosten in Höhe von 330 780,31 Euro aus.

Wie erwähnt, übernimmt das Land 90 Prozent der Kosten. „Bei uns verbleiben also rund 33 000 Euro“, rechnete Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) vor.