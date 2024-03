Knappe Mehrheit im Stadtrat Rathaus prüft auf Antrag der CDU Einführung von Bezahlkarte

Die CDU hat in der Stadtratssitzung am Mittwochabend den Antrag gestellt, die Stadt möge das von ihrer Seite aus machbare tun, um die Einführung einer Bezahlkarte auch in Zweibrücken vorzubereiten. Damit provozierte sie Widerspruch. Letztendlich aber gab es eine recht knappe Mehrheit von 19 Ja-Stimmen für den Antrag; elf Räte stimmten mit Nein, vier enthielten sich.