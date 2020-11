Kitas und Straßenbau Investitions-Schwerpunkte : Eine 50-Millionen-Euro-Spritze für die Zukunft

Zweibrücken Der Doppelhaushalt für 2021 und 2022 soll Anfang Dezember vom Stadtrat abgesegnet werden. Ein Kernpunkt sind die Investitionen.

Die Stadt Zweibrücken will für die Jahre 2021 und 2022 insgesamt 50 Millionen Euro in Kitas, Straßen, Digitalisierung, Feuerwehr und mehr investieren. Es ist eine Millionenspritze für die Zukunft, machte Kämmerer Julian Dormann bei der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses deutlich. In dieser Sitzung in der Aula des Hofenfels-Gymnasiums wurde der geplante Doppelhaushalt für 2021 und 2022 vorbesprochen. Nach einer weiteren Sitzung des Hauptausschusses an diesem Mittwoch soll dann der Stadtrat am 2. Dezember final darüber entscheiden.