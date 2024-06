Stadtratswahl in Zweibrücken So haben Personenstimmen das Wahlergebnis verändert

Insgesamt haben in Zweibrücken 15 150 von 26 429 Stimmberechtigte ihren Wahlzettel für den Stadtrat abgegeben. Diese Stimmen auszuzählen ist eine langwierige Aufgabe. Denn Wähler haben die Möglichkeit, ihr Stimmen auf Kandidierende anzuhäufen – also zu kumulieren – und ihre Stimmen auf mehrere Parteien und Wählergruppen zu verteilen – also zu panaschieren.