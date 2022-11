Verbal militante Corona-Politik-Gegner : Drohungen gegen Zweibrücker Politiker: Verfahren eingestellt

Christoph Gensch, auf diesem Bild zu Pandemie-Beginn im Einsatz am Corona-Testcenter, war bundesweit ins Visier verbal militanter Impf-Gegner gelangt. Das bleibt zumindest in den Zweibrücker Fällen straffrei. Foto: Norbert Schwarz

Zweibrücken Dutzende Gegner von Corona-Impfungen Jugendlicher hatten Christoph Gensch auf Facebook beleidigt und bedroht. Zwar schien es zunächst so, als seien zumindest vier Verdächtige ermittelt. Doch zwei von ihnen konnte die Staatsanwaltschaft Zweibrücken nichts nachweisen, die Taten bleiben damit ungesühnt. Nur in zwei Fällen ermitteln noch auswärtige Staatsanwaltschaften. Auch eine Drohung gegen Oberbürgermeister Wosnitza sowie das Nicht-Anmelden der „Spaziergänge“ gegen die Corona-Politik werden nicht bestraft.

„Das Internet ist kein rechtsfreier Raum und wer andere beleidigt oder bedroht, wer völlig inakzeptable Nazi-Vergleiche publiziert oder in ehrabschneidender Art und Weise vorsätzlich falsche Dinge behauptet, der muss auch eine rechtsstaatliche Konsequenz erfahren.“ Das schrieb der Zweibrücker CDU-Politiker und Arzt Christoph Gensch, nachdem er am 24. August 2021 auf seiner Facebook-Seite es für „sinnvoll“ erklärt hatte, auch 12- bis 18-Jährige gegen Covid-19 zu impfen – und dafür einen bundesweiten „Shitstorm“ geerntet hatte. Diese Empörungswelle reichte von Beleidigungen bis hin zu Morddrohungen.

In den ersten Wochen danach konnte die Polizei zwar vier Tatverdächtige ermitteln. Doch gut 14 Monate später hat sich Genschs Hoffnung auf rechtsstaatliche Konsequenzen für die Täter nicht erfüllt. Weitere Verdächtige gelang es gar nicht zu ermitteln – und in zwei der vier Fälle sind die Ermittlungsverfahren bereit ergebnislos eingestellt, wie Merkur-Recherchen in den vergangenen Wochen ergaben.

Zunächst teilte die Zweibrücker Leitende Oberstaatsanwältin Iris Weingardt mit: „Die von Ihnen angefragten vier Verfahren sind abgeschlossen. Zwei Verfahren wurden an die jeweils örtlich zuständige Staatsanwaltschaft abgegeben. (Hintergrund: Verfahren wegen strafrechtlich relevanter Äußerungen im Internet werden durch die für den Wohnsitz des Beschuldigten zuständige Staatsanwaltschaft geführt. Der Wohnsitz der Beschuldigten lag nicht im hiesigen Bezirk.) Die beiden weiteren Verfahren wurden eingestellt, nachdem eine Identifizierung der Täter nicht möglich war.“

Warum, erklärt Weingardt so: „In einem Fall konnte unter den angegebenen Personalien eine real existierende Person nicht festgestellt werden. Im zweiten Fall wurde zwar eine Person festgestellt. Dieser Beschuldigte bestritt jedoch, einen Kommentar auf der Facebook-Seite des Anzeigers erstellt zu haben. Durch die Ermittlungen konnte ein Tatnachweis gegen den Beschuldigten nicht erbracht werden. Insbesondere ergab ein Abgleich mit dem Facebook-Profil des Beschuldigten, dass dieses sich nicht mit dem Profil deckt, unter dem die festgestellten Kommentare gepostet wurden.“

Die beiden abgegebenen Verfahren bearbeiten nun die Staatsanwaltschaften Hanau (Südhessen) und Verden (Niedersachsen).

Die Staatsanwaltschaft Hanau bestätigte auf Merkur-Anfrage zwar, sie ermittele wegen des Verdachts der Beleidigung von Dr. Gensch. Aber „weitere Auskünfte können noch nicht erteilt werden, da die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen sind“.

Unter Hinweis auf die noch andauernden Ermittlungen, und weil die Akten noch bei der dortigen Polizei seien, äußerte sich auch die Staatsanwaltschaft Verden noch nicht zu Einzelheiten – erklärte aber, der Tatvorwurf der Beleidigung richte sich gegen eine 58-jährige Frau aus dem Landkreis Verden. Die Beschuldigte sei „bislang nicht einschlägig in Erscheinung getreten“.

Wie der Merkur damals berichtet hatte, verglich eine Frau, die laut ihrem Facebook-Profil aus Verden ist, Gensch mit dem berüchtigsten KZ-Arzt: „Mengele ist auferstanden!“

Auffällig war: An dem „Shitstorm“ gegen Gensch beteiligten sich vor allem Menschen außerhalb Zweibrückens, insbesondere aus Sachsen – wo aber offensichtlich keinerlei Verdächtigen mit ihren echten Namen identifiziert werden konnten. Nach den Beobachtungen von Gensch und seiner Mitarbeiter hatte eine Zweibrückerin Corona-Leugner aus Leipzig auf den Facebook-Beitrag aufmerksam gemacht – „und dann ging es los“.

Gensch und sein Team hatten damals alle Kommentare dokumentiert, die übelsten aber danach von der Facebook-Seite gelöscht.

Aus Zweibrücken bekam Gensch nach seiner Anzeige viel Unterstützung aus seinem Zweibrücker Wahlkreis. Gensch ist Landtagsabgeordneter und Stadtrat, außerdem hat er mit seinem Vater eine internistische Praxis in Zweibrücken. Seit Pandemie-Beginn engagierte er sich politisch und medizinisch stark für Corona-Schutzimpfungen.

Nicht nur Gensch, sondern auch Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) wurde öffentlich indirekt mit Gewalt gedroht, als es Ende 2021/Anfang 2022 auch in Zweibrücken „Montagsspaziergänge“ genannte Demonstrationen gegen die Corona-Politik gab. Ein Kommentator aus Zweibrücken antwortete auf einen auf Facebook geteilten „Spaziergang“-Aufruf: „Warum vorm Rathaus? Was bringt das? Da ist um diese Zeit niemand mehr! Wie wäre es (hier wird im Original der Straßenname genannt, Anm. d. Red.) wo unser Oberbürgermeister wohnt. Dem Roten mal die rote Linie zeigen. Was ich ganz gerne mit dem ohne Zeugen machen würde, schreibe ich besser nicht! Oder (auch hier wird im Original die Adresse genannt) vor der Praxis vom Impfarzt Gensch wäre auch eine Möglichkeit.“

Auch hierzu hatte die Polizei Ermittlungen aufgenommen (wir berichteten). Was ist daraus geworden? Die Staatsanwaltschaft Zweibrücken teilt auf Merkur-Nachfrage mit, das Verfahren sei „mangels Anfangsverdacht für ein strafbares Verhalten eingestellt“ worden. Weingardt erläutert: „Dabei wurde insbesondere geprüft, ob der Inhalt des Facebook-Posts den Straftatbestand der öffentlichen Aufforderung zu Straftaten erfüllt. Nach der detaillierten Auswertung wurde in dem Post nicht zu Straftaten aufgerufen und solche wurden tatsächlich aus den Montagsspaziergängen heraus auch nicht begangen. Die Aufforderung zur Begehung einer Ordnungswidrigkeit genügt für das Vorliegen einer entsprechenden Strafbarkeit nicht.“ Es sei weder konkret zu einer Versammlung aufgerufen worden, noch sei tatsächlich etwas geschehen. Der Straftatbestand der Bedrohung komme hier „aufgrund der konkreten Formulierungen im Text des Facebook-Kommentars mangels Vorliegens der konkreten Ankündigung einer rechtswidrigen Tat nicht in Betracht“.

Statt vor dem Rathaus zu protestieren, schlug ein Bürger vor, lieber vor die Wohnung von Oberbürgermeister Marold Wosnitza (Bild) zu ziehen. Und ergänzte: „Was ich ganz gerne mit dem ohne Zeugen machen würde, schreibe ich besser nicht!“ Foto: Lutz Fröhlich

In zwei Fällen hatte die Polizei nach den „Spaziergängen“ auch Strafverfahren gegen vier Personen eingeleitet wegen Anfangsverdachts gegen Verstoß gegen das Versammlungsgesetz. Versammlungen unter freiem Himmel müssen nämlich bei der Ordnungsbehörde angemeldet werden – was nicht geschah, weil die Veranstalter behaupteten, „Spaziergänge“ seien keine Versammlungen, weshalb auch keine Reden gehalten oder Transparente mitgeführt wurden.

Die Staatsanwaltschaft schreibt dazu auf Merkur-Nachfrage, auch diese Strafverfahren habe man eingestellt. Grund: „Nach den durchgeführten Ermittlungen und den Berichten der Ordnungsbeamten und/oder Polizeibeamten zum Ablauf der ,Montagsspaziergänge‘ lässt sich nicht nachweisen, dass die Beschuldigten als Veranstalter oder Leiter – auch nicht faktische Versammlungsleiter – der ,Montagsspaziergänge‘ am 27.12.2021 bzw. 17.01.2022 waren.“ Diese seien, wie damals bundesweit, „als Selbstläufer anzusehen“, hätten also auch ohne Leitung funktioniert.