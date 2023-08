Eb-Betreiber der ACH Eventhalle Dara: Insolvenzantrag viel zu spät gestellt?

Wagenblatt ist im März dieses Jahres aus der Dara-Group GmbH ausgeschieden und hat eine neue Firma – die Stargate-Agentur – gegründet. „Er hat alle seine Geschäftsanteile für einen Euro an Schneider verkauft“, berichtet Roth. Im Mai wurde laut Handelsregister die Dara Event GmbH in „OLE Veranstaltungen“ umbenannt und der Sitz des Unternehmens in die Schellingstraße 109a in München verlegt – eine Adresse, die ein Standort für Briefkastenfirmen sein soll.