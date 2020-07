Bei Rangieren in Rimschweiler : Laster beschädigt Kirchendach

RIMSCHWEILER Zu einer Unfallflucht ist es im Zeitraum vom 23. Juli, 18 Uhr, bis 24. Juli, 14 Uhr, in der Böhmenstraße 2 im Stadtteil Rimschweiler gekommen, teilt die Polizei mit. Vermutlich kollidierte ein Laster beim Rangieren mit dem Dach der St.-Johannes-Maria-Vianney-Kirche, wobei an diesem ein Schaden in Höhe von 1000 Euro entstand.

Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerkannt von der Unfallörtlichkeit.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken, Tel. (0 63 32) 97 60, E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de, sucht Zeugen der Unfallflucht.

(red)