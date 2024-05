St. Jakobus-Gesellschaft Rheinland-Pfalz-Saarland Abwechslungsreiches Pilger-Programm

Das regelmäßige „Werktagspilgern“ fällt jetzt mit dem Termin am 8. Mai auf den Tag vor Christi Himmelfahrt. Geplant ist eine schöne, rund sieben Kilometer lange Tour in und um Gersheim auf dem Orchideenpfad. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr direkt hinter der Kirche. Geparkt werden könne auf dem Parkplatz beim Friedhof. Das Navi finde die Adresse unter „Dekan-Schindler-Straße 16“. Heinz Burkhardt berichtet. „Das ‚Spohns Haus’ dort ist Pilgerherberge, die Kirche St. Alban und die Synagoge könnten ‚Anhalts-Punkte’ sein.“ Eine Tour über den Orchideen Pfad mit Rast bei der Pfarrer-Georg-Lindemann-Hütte ergebe eine schöne, abwechslungsreiche Runde rund um den Grenzort. Eine Schlusseinkehr sei im „Alten Bahnhof“ in Gersheim geplant.