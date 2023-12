Spundwand am Schwarzbach Richter macht Stadt wenig Hoffnung

Seither tut sich auf der Wasserbaustelle nichts mehr. Dafür aber vor Gericht. Am Dienstag hat vor der Ersten Zivilkammer des Landgerichts Zweibrücken der Prozess begonnen, in dem die Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) des womöglich durch die Bauarbeiten an der in den 1950er Jahren errichteten Spundwand in Mitleidenschaft gezogenen Hauses die Stadt Zweibrücken auf Schadenersatz verklagt. Wohl mit guten Erfolgsaussichten. Denn während der Güteverhandlung am Dienstag sagte der Vorsitzende Richter Peter Ehrmantraut in Richtung der Beklagtenseite, also der Stadt, er halte deren Annahme „für sehr optimistisch, dass Sie hier rauskommen, ohne zu haften“. Denn für ihn sei ganz klar: „Die Stadt hat die Haftung vertraglich übernommen.“ Der Anspruch der WEG auf Schadenersatz ergebe sich schlicht aus dem damals zwischen ihr und der Stadt geschlossenen Gestattungsvertrag ab, in dem sich die Verwaltung verpflichtet habe, mögliche Schäden zu ersetzen. Darin sei auch festgelegt, dass die ausführende Baufirma nur „erschütterungsarm“ arbeiten dürfe, um die umliegende Bausubstanz nicht zu gefährden. Daran habe es offenbar gemangelt.