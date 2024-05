Grundfitness ist erforderlich So läuft der Sporttest der Polizei in Rheinland-Pfalz ab

Rund 15 Schüler sind der Einladung der Polizeiinspektion Zweibrücken ans Westpfalzstadion gefolgt. Unter dem Motto „How to be(come) a cop“ gab es einen Vortrag. Im Anschluss daran ging es direkt in die Praxis. Die Teilnehmer konnten sich unter Anleitung der Polizeibeamten am Sporttest versuchen und haben dabei den ein oder anderen hilfreichen Tipp erhalten.