Vereine helfen Vereinen : Sportbund Pfalz ruft Vereine zu Sportmaterial-Spende auf

Zweibrücken (red) Eine Katastrophe von kaum vorstellbarer Dimension ereilte große Teile des nördlichen Rheinland-Pfalz, insbesondere das Ahrtal, in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli. Viele Menschen wurden überrascht von den Flutmassen, viele Bürger des Ahrtals verloren ihr Haus, ihr Hab und Gut – und teilweise sogar ihnen nahestehende Menschen.

Alle von der Flut betroffenen Vereine kommen aus dem Rheinland. Die Präsidentin des Sportbundes Rheinland, Monika Sauer, ist beeindruckt von der großen Solidarität des organisierten Sports in den zurückliegenden Wochen und von der Spendenaktion, die von allen Sportbünden in Rheinland-Pfalz mitgetragen wird: „Ich bin mir sicher, dass sich die Lager schnell füllen und auch diese Aktion ein Erfolg werden wird. Ich darf mich schon jetzt im Namen der Sportvereine, die in ihrer Existenz bedroht sind, für die Spendenbereitschaft bedanken!“