Programm des DOSB Kostenloses Training: Neue Sportbox auf dem kleinen Exe

Wer also Seil springen oder Kettlebells schwingen möchte, kann die entsprechenden Geräte per Smartphone jederzeit ausleihen. Dazu muss man die App mit dem Namen Sportbox herunterladen, sich einmalig registrieren und kann dann den Zeitraum für die Ausleihe buchen. Vor Ort lässt sich die Sportbox per App dann öffnen und schließen, ein Prinzip, das ähnlich wie die Ausleihe von Fahrrädern oder eScootern funktioniert. Die Sportbox ist außerdem mit einem Erste-Hilfe-Set, Desinfektionsmittel, einer Handyladestation mit USB-Anschluss sowie einer kleinen Musikbox mit Bluetooth-Funktion ausgestattet. Eine Photovoltaik-Fläche auf der Box versorgt das System völlig autark mit der notwendigen Energie.