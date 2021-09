Für Sanierungen und Mieten in Zweibrücken : Stadt gewährt zehn Sportvereinen Zuschüsse

Für Sanierungen und Mieten in Zweibrücken

Zweibrücken Der Sportausschuss des Zweibrücker Stadtrats hat am Mittwoch jeweils einstimmig Zuschüsse für mehrere Vereine beschlossen.

Drei Vereine erhalten für Sanierungsmaßnahmen Zuschüsse in Höhe der üblichen 20 Prozent der förderfähigen Gesamtkosten: 1523 Euro gehen an den SV Ixheim für die Renovierung seiner Sanitäranlage. An die Wassersportfreunde Zweibrücken fließen 1323 Euro für die Sanierung der Heizungsanlage im Vereinsheim/Bootshaus. Die VBZ (Vereinigte Bewegungsspieler Zweibrücken können sich über 1267 Euro Zuschuss für die Sanierung ihrer beiden Umkleidekabinen freuen.