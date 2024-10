Einweihung Spielplatz Pasteurstraße saniert

Seinen Dank sprach der Oberbürgermeister allen Beteiligten für das gelungene Gemeinschaftsprojekt aus. Das Quartier sei sehr familienorientiert, jede Investition in dieser Richtung komme somit vielen Menschen zu Gute. Als nächstes Projekt werde die Um- und Neugestaltung des Bolzplatzes unter entsprechenden Nutzungsaspekten für Jugendliche und junge Erwachsene in der Ehrlichstraße in Angriff genommen und schließlich die „Grüne Mitte“ in der Steinhauserstraße als generationsübergreifender Treffpunkt, so Wosnitza. Zentrale Plätze für alle Altersgruppen entsprechend zur gemeinsamen Freizeitgestaltung und zum kommunikativen Austausch zu schaffen sei ein sehr relevantes Thema.