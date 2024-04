Für 125 000 Euro Spielplatz in der Lanzstraße ist fertig

Viele hatten an der Realisierung mitgewirkt, allen voran das Planungsbüro BBP in Kaiserslautern, die UBZ, das Jugendamt und städtische Bauamt sowie die Zweibrücker Firma Meier, Garten- und Landschaftsbau. „Wir hatten in diesem Fall das unglaubliche Glück, den Spielplatz dank unterschiedlicher Fördermittel außerhalb des normalen Haushaltsbudgets sanieren zu können“, betonte Marold Wosnitza am Dienstag bei der Spielplatzeröffnung. „Die Lanzstraße wäre ansonsten sehr viel später an der Reihe gewesen. Bei der Umsetzung konnten wir übrigens auch ganz viele Wünsche der Kinder berücksichtigen, bis auf den Ententeich, der hat nicht mehr reingepasst. Aber ich glaube, ihr könnt Euch die Enten später am Schwarzbach anschauen, Enten haben wir genug. Ansonsten holen wir uns noch ein paar Nilgänse dazu“, scherzte der Oberbürgermeister. Wosnitza findet: „Der neue Spielplatz ist ein großer Gewinn für das Quartier entlang des Hornbachs, eine weitere Aufwertung und ein Stück mehr Lebensqualität, vor allem für die Kinder.“