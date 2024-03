Antwort des Rathauses missfällt Stadtrat Kritik an Spielplatz: Grüne unzufrieden mit Antwort der Stadt

Zu einem möglichen Neubau erklärt das Rathaus, dass in den vergangenen Jahren mehr der Fokus auf Spielplätze gelegt worden sei, die größere Anziehungskraft hätten und von mehr Kindern genutzt würden. Da der Stadtrat letztendlich über solche Investitionen zu befinden habe, müssten alle Räte im Bilde sein über die Entwicklung. Dann führt die Stadt auf, welche Spielplätze sie in den vergangenen Jahren sanierte: die Anlage auf dem Kleinen Exe (2020, Kosten rund 150 000 Euro), den Spielplatz im Prinzenpark (2020, Kosten rund 100 000 Euro), den Spiel- und Bolzplatz in Oberauerbach (2021 und 2022; 155 000 Euro) und den Spielplatz in der Lanzstraße in Bubenhausen (2023; 125 000 Euro). Schon bald sollen die Spielplätze in Pasteur-, Liebig- und Ehrlichstraße und in Mörsbach saniert werden.