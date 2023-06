Spiel- und Lernstube Sternenstaub Förderverein erfüllt Herzenswünsche

Ebenfalls neu ist der Kinder- und Teenie-Basar, den der Förderverein am ersten Mai-Wochenende in der Turnhalle der Breitwiesenschule veranstaltet hatte. „Ein voller Erfolg auch hier“, resümiert der Vorsitzende. „Wir hatten 18 Anbieter, darunter Eltern aber auch einige Externe. Zudem haben wir Kuchen und Würstchen verkauft, sodass am Ende ein schönes Sümmchen für die Spiel- und Lernstube zusammengekommen ist. Deshalb werden wir den Basar in Zukunft öfters anbieten, vielleicht sogar das nächste Mal schon im kommenden Herbst“, verrät er.