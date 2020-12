Zweibrücker Spiel- und Lernstube Herzog-Wolfgang-Straße : Kinder der Spielstube spenden für Kinder

Zweibrücken Die Kinder der Spiel- und Lernstube in der Zweibrücker Herzog-Wolfgang-Straße haben bei der Aktion „Love-Box“ mitgemacht.

Die Kinder, Eltern und Betreuer der städtischen Spiel- und Lernstube Herzog-Wolfgang-Straße spenden dieses Jahr Spielzeug und Kinderartikel für die Aktion „Love-Box“ (www.liebe-im-Karton.de). Die Sachen gehen an Kinder aus Camps und Einrichtungen in Rumänien, Griechenland und im Irak. Jedes Jahr sammeln die Kinder und Betreuer der Spielstube Herzog-Wolfgang-Straße Spenden durch Kuchenverkäufe oder Adventsbasare im Rathaus, um soziale Projekte zu unterstützen. In den vergangenen Jahren ging der Erlös unter anderem an das Tierheim in Zweibrücken und an die Kinderhilfsorganisation in Kambodscha „Beebob-Hilft“.