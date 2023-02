Rimschweiler : Sperrung nur „acht bis neun Wochen“

Die Verwaltungsspitze des Ortsbeirates Rimschweiler wieder komplett. Ortsvorsteher Klaus Fuhrmann (links) und Stellvertreter Florian Faust (Bildmitte) führte jetzt Oberbürgermeister Marold Wosnitza ins Ehrenamt ein.

Rimschweiler Rimschweilers Ortsvorsteher Klaus Fuhrmann hat Gerüchte über eine längere Bauzeit des Fahrbahnteilers zurückgewiesen.

Die Verwaltungsspitze von Rimschweiler ist seit Donnerstagabend wieder komplett. Oberbürgermeister Marold Wosnitza führte zunächst den bei der Wahl am 29. Januar gewählten Klaus Fuhrmann (SPD) ins Ehrenamt des Ortsvorstehers von Rimschweiler und Nachfolger der langjährigen Ortsvorsteherin Isolde Seibert (SPD) ein. Danach galt es eine Stellvertreterin oder Stellvertreter zu wählen. Einziger Vorschlag dafür: Florian Faust. Er wurde einstimmig gewählt. Nachrückendes Ortsbeiratsmitglied in der SPD-Fraktion wurde Ralf Hofer. Oberbürgermeister Marold Wosnitza verpflichtete ihn per Handschlag.

Ein nüchternes Arbeitsprogramm hatte das Gremium unterm neuen Ortsvorsteher Fuhrmann gleichfalls zu erledigen. Dabei waren alle gespannt darauf, was es zu den just begonnen Ausbauarbeiten für den neuen Fahrbahnteiler zu vermelden gebe. „Medienberichte über die Bauzeit haben da zum Wochenbeginn den Eindruck erweckt, dass die Bauzeit sich vielleicht aus irgendwelchen Gründen schon jetzt verlängert habe, doch dem ist nicht so. Ich habe mit den Verantwortlichen des ausführenden Bauunternehmens Rücksprache gehalten. Es gelten weiterhin die acht bis neun Wochen wie bisher!“ Für die Lagerung des Aushubmaterials würde fieberhaft nach geeigneten Lagermöglichkeiten gesucht. Geprüft werden soll, ob in diesem Zusammenhang die Fläche beim künftigen Baugebiet „Hirtengarten“ kurzzeitig genutzt werden kann. Notwendige Prüfungen dazu seien allerdings noch nicht abgeschlossen.

Die Vollsperrung der Ortsdurchfahrt von Rimschweiler ist auch das Stichwort für das Projekt „Maßnahmen zur Sicherung bei Starkregenereignissen“ gewesen. Zum Schutz der Bürger und Grundstücke sollten dafür nach dem vorgestellten Konzept zwei Regenrückhaltebecken gebaut werden (wir berichteten bereits), welche gleichfalls eine Vollsperrung der Ortsdurchfahrt unumgänglich gemacht hätten. Wie Ortsvorsteher Klaus Fuhrmann jetzt allerdings den Ortsbeiratsmitgliedern berichten konnte, zeichnet sich eine andere Lösung ab, Verhandlungen mit zwei Grundstückseigentümern am Ortsrand scheinen nach gegenwärtigen Sachstand von Erfolg gekrönt zu sein. Damit könnte eine Leitungsquerung der B 424 hinfällig werden.

Mit aller Macht setzt sich der Ortsbeirat für den Erhalt des Dorfgemeinschaftshauses ein. Gespräche mit dem Vorsitzenden der Haushaltskonsolidierungskommission Zweibrücken, Josef Peter Mertes, stünden noch aus. Die Seniorinnen und Senioren würde gern wieder die früheren Räume im Dorfgemeinschaftshaus nutzen. Mit den Jugendlichen, die derzeit Nutzungsberechtigte sind, sollen Abstimmungsgespräche geführt werden. Ein Ortsverein, der als Förderverein für die Trägerschaft des Dorfgemeinschaftshaus in Frage käme, sei bisher noch nicht gefunden, erklärte Klaus Fuhrmann der diesbezüglich nochmals die Möglichkeit eines gangbaren Lösungsweges aufzeigte. Mit einer besseren Ausstattung des Hauses könnte auch eine bessere Nutzungsmöglichkeit erreicht werden, betonte Ortsvorsteher Fuhrmann und erinnerte an das sperrige Mobiliar im Sitzungssaal. Florian Faust erinnerte nochmals ans Fehlen einer Spülmaschine.

Mit den Erschließungsarbeiten kann vielleicht noch in diesem Jahr begonnen werden. Klaus Fuhrmann ist jedenfalls voller Zuversicht. Den Ortsbeiratsmitgliedern lagen diesmal alle Unterlagen zu den textlichen Festsetzungen im Bebauungsplan vor. Gabriela Schmidt (SPD) regte an, den Fangzaun beim TuS-Sportgelände passend zu erhöhen. Schon jetzt würden oftmals die Bälle über den vorhandenen Fangzaun fliegen. Schmidt befürchtet, dass die dann später in die Gärten der Anlieger gelangen und für Unfrieden sorgen.

Die Arbeiten zur Renaturierung des Hornbachs für den Bauabschnitt 2 des Großprojekts, dieser hat eine Ausbaustrecke, die rund 600 Meter lang ist und vom Gelände des Obst- und Gartenbauvereins Rimschweiler bis zur Brücke Birkhausen reicht, könnten noch dieses Jahr beginnen. Derzeit, so Klaus Fuhrmann, würden die Ausschreibungsarbeiten laufen.