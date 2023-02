Sperrung in Rimschweiler : Diese Änderungen gelten beim Busverkehr ab Montag

Sperrung in Rimschweiler

Rimschweiler Für die Dauer der Baustelle (13. Februar bis voraussichtlich 5. Mai) ergeben sich Änderungen im Busverkehr folgender Linien: Bei der Stadtbus-Zweibrücken-GmbH: Linie 221 Rimschweiler – ZOB – Gleiwitzstraße sowie bei der Regionalbus-Zweibrücken-GmbH (Umland) Linie 233: Riedelberg - Großsteinhausen - Walshausen - Zweibrücken; Linie 235: Walshausen - Dietrichingen - Mauschbach - Hornbach - Zweibrücken; Linie 236: Brenschelbach - Hornbach - Zweibrücken.

Linie 221 Rimschweiler – ZOB – Gleiwitzstraße: Der Stundentakt kann durch die Umleitungsmaßnahme nicht eingehalten werden, daher verkehrt die Linie 221 während der Baumaßnahme in beiden Richtungen nur noch im Zwei-StundenTakt. Dies gilt auch für den Abschnitt ZOB – Gleiwitzstraße. Die Routenführung wird durch die Sperrung wie folgt verändert: Der Bus der Linie 221 fährt wie gewohnt vom ZOB kommend durch Ixheim. Nach der Haltestelle Nagelwerk fährt die Linie 221 über die Autobahn A 8 und die L 700 – ohne Zwischenhalt – in Richtung Hornbach – Althornbach nach Rimschweiler. Auf dem Rückweg fährt der Bus der Linie 221 nach der obigen Beschreibung analog zurück zum ZOB. Folgende Haltestellen werden bedient: Hornbach Schule, Althornbach Ort, Rimschweiler Ende, Rimschweiler Gemeindehaus, Rimschweiler Bahnhof (Ersatzhaltestelle im Wendehammer Bahnhofstraße). Die Ankunfts-/Abfahrtzeiten verschieben sich in Rimschweiler um 15 Minuten. Weitere Informationen zu den Umstellungen der Linie 221 gibt es auf der Internetseite er Stadtbus-Zweibrücken-GmbH unter