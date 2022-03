Alptraum für Speditionen und Fahrschulen : Hohe Spritpreise bremsen Wirtschaft aus

Gut 40 LKW hat die Zweibrücker Spedition Gebrüder Mayer im Fuhrpark, da sind die Tankfüllungen natürlich ein hoher Kostenfaktor. Foto: Elisabeth Heil

Zweibrücken Die hohen Preise bei Kraftstoffen belasten die Kassen Zweibrücker Speditionen, Taxiunternehmen und Fahrschulen erheblich.

Von Elisabeth Heil

Die Preise für Kraftstoffe sind explodiert. Wer aktuell sein Auto tankt, gerät schnell ins Schwitzen. 50 Liter Diesel etwa kosten gleich mal 30 bis 35 Euro mehr, als vor Beginn des Krieges in der Ukraine. Besonders schwierig ist die Situation bei denen, deren Geschäft das Fahren ist: Speditionen, Taxiunternehmen, Fahrschulen. Die müssen in der Regel gleich mehre Tanks befüllen, Speditionen noch dazu in riesigen Mengen.

Gut 40 Lkw hat zum Beispiel die Zweibrücker Spedition Gebrüder Mayer im Fuhrpark. Da sind die Tankfüllungen natürlich ein hoher Kostenfaktor. „Unsere monatlichen Mehrkosten liegen aktuell bei 45 000 Euro“, sagt Anke Mayer. Kosten, die das Unternehmen nicht ohne Weiteres an die Kunden weitergeben kann. „Für unsere Bestandskunden gelten festgesetzte Preise, die können wir im Nachhinein nicht einfach erhöhen“, erklärt Mayer. Dennoch habe das Unternehmen inzwischen reagiert und die Preise angepasst. „Auf den vereinbarten Frachtpreis kommt jetzt ein zusätzlicher Dieselzuschlag obendrauf, den wir wöchentlich neu berechnen“, erklärt die Geschäftsfrau, die das Familienunternehmen gemeinsam mit ihrem Ehemann Heinz-Joachim Mayer führt. Bei Tageskunden sei das ohnehin eher unproblematisch. „Mit unseren festen Kunden haben wir gesprochen, sie zeigen Verständnis.“ Ein ganz anderes Problem sei der Fahrermangel, der sich jetzt im Zuge des Krieges nochmal verschärfen könnte, ist Anke Mayer überzeugt. „Gerade in Polen sind viele ukrainische Kraftfahrer unterwegs, die aktuell wegfallen, weil sie in ihr Land müssen. Das bedeutet, das viele der polnischen und rumänischen Fahrer, die bei deutschen Speditionen angestellt sind, auch bei uns, ebenfalls nach Hause zurückkehren, um dort zu fahren. Das wird zu Problemen führen und die ohnehin schon gefährdeten Lieferketten zusätzlich stören.“ Bislang sei ein derartiger Fall noch nicht eingetreten, „aber wir müssen uns auch darauf einstellen“, so Mayer.

Auch das Taxigewerbe muss höhere Kosten durch die horrenden Spritpreise verkraften. Doch eine Tariferhöhung geht auch hier nicht von heute auf morgen. „Die Preise im Stadtgebiet werden im Stadtrat beschlossen. Da haben wir keinen Einfluss. Solange keine Preiserhöhung am Taxameter erfolgt, fährt man bei uns weiterhin für 1,80 Euro pro Kilometer“, erklärt Sandro Da-Rold vom Taxiunternehmen Gabriel. „Doch wir hoffen natürlich, dass sich das ändert, denn auf Dauer wird es schwierig, die Mehrkosten zu tragen. Auf Nachfrage bei der Stadt erklärt Pressesprecher Jens John: „Der Stadtverwaltung Zweibrücken liegt eine Anfrage des örtlichen Taxigewerbes zur Anpassung bzw. Erhöhung der Tarife für Taxifahrten in Zweibrücken vor. Die Anfrage ist allerdings unabhängig von den aktuellen Kraftstoffpreisen zu sehen, da diese bereits vor einigen Wochen gestellt wurde“, so John. Aktuell prüfe das zuständige Fachamt die Möglichkeiten einer erneuten Anpassung. Die letzte Anpassung der Taxi-Tarifordnung datiere aus dem Jahr 2020. „Zum jetzigen Zeitpunkt ist allerdings kein Tagesordnungspunkt für den Stadtrat bzw. einen zuständigen Ausschuss geplant“, erklärt der Pressesprecher.

Wem die hohen Spritpreise ebenfalls zu schaffen machen sind die Fahrschulen. Die Fahrlehrer achten natürlich darauf, vorwiegend dann zu tanken, wenn der Kraftstoff günstig ist. Das gilt jetzt umso mehr. Auch für Markus Glutting von der Fahrschule Hahn&Fochs bedeuten die gestiegenen Dieselpreise eine finanzielle Belastung. „Unsere monatliche Tankrechnung liegt nun deutlich über 2000 Euro, eine Mehrbelastung, die wir nicht so ohne weiteres anpassen können, das es feste Ausbildungsverträge gibt. Dennoch werden wir zukünftig die Mindestlaufzeit unsere Verträge auf 6 Monate reduzieren, um flexibler zu sein“, so der Fahrlehrer. „Momentan setzen wir verstärkt unseren kleinen vollelektrischen BMW I3 in den Fahrstunden ein. Im April kommt ein größeres Modell hinzu. Und natürlich tanken wir immer tagesaktuell in den Abendstunden und achten – aber das machen wir ohnehin schon immer – auf ein umweltbewusstes Fahren.“

Auch bei der Fahrschule Urban Roth sind die kosten deutlich gestiegen. „Pi mal Daumen zwei bis 3000 Euro“, schätzt Fahrlehrer Jan-Gorbet Mohammad. Der Führerschein sei inzwischen zum Luxusgut geworden. Die gestiegen Benzinkosten müssten aber über kurz oder lang natürlich an die Fahrschüler weitergegeben werden. „Ich denke, wir sprechen da von Mehrkosten zwischen 200 und 300 Euro“, so Mohammad.

Den Unmut der Autofahrer spüren natürlich auch die Tankstellenbetreiber. „Es geht rauf und runter, und die Leute tanken meist nur für 10 oder 20 Euro. Es ist schrecklich“, sagt Christel Tschan von der gleichnamigen Tankstelle in der Dinglerstraße. „Auch Marianne Leiner, Inhaberin der Otto Grund GmbH, ist sehr unglücklich über die Situation. Da sie nicht an große Tankstellenketten gebunden ist und immer in größeren Mengen einkauft, kann sie normalerweise ihre Preise für mehrere Tage, in der Regel sogar für eine Woche, konstant halten. „Das ist mir bis zum 1. März gelungen, doch dann musste auch ich reagieren“, erzählt sie. Das Tankverhalten ihrer Kunden habe sich nicht verändert. „Das sind alles Unternehmen, die müssen tanken“, sagt sie.