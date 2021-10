Vielfach geehrter Zweibrücker : SPD-Urgestein Willy Scheich ist tot

Zweibrücken Der gebürtige Zweibrücker wurde 95 Jahre alt.

Die Zweibrücker SPD-Familie trauert um ihren treuen Genossen Willy Scheich, der im begnadeten Alter von 95 Jahren verstorben ist, wie der Zweibrücker Ortsvereins-Vorsitzende Thorsten Gries mitteilt. Dingler-Konstrukteur Scheich war seit 1972 SPD-Mitglied. Insbesondere war der vielfach geehrte Scheich (von der SPD, aber auch mit Verdienstmedaille des Landes Rheinland-Pfalz) in den 60er bis 90er Jahren als Funktionär auf Orts- und Landesebene tätig. Zuletzt engagierte er sich in der SPD-Arbeitsgemeinschaft 60 plus. 32 Jahre lang führte Scheich die Zweibrücker DAG (Deutsche Angestelltengewerkschaft).