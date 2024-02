Kommunalwahlkampf Gauf und Rauch auf Liste: SPD geißelt „Wählertäuschung“ der CDU

Moulin streitet nicht ab, dass seine Partei andernorts einen ähnlichen Weg wie die CDU geht. Um einen möglichen Gegenangriff der CDU zu entschärfen, stellt der SPD-Ratsfraktionschef klar: „Uns geht es darum, was in Zweibrücken passiert. Und so etwas gab es bisher aus Respekt vor den Wählerinnen und Wählern nicht! Aus diesem Grund hat die Zweibrücker SPD auch bewusst auf diesen durchaus legalen, aber moralisch fragwürdigen Trick verzichtet.“ Moulin schont in seiner Pressemitteilung die eigenen Genossen nicht: „Ein vergleichbares Vorgehen von SPD-Amtsträgern andernorts halten wir ebenfalls für falsch“, betont er.