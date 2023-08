Fraktionschef Moulin über Projekte in Zweibrücken SPD: Stockendes endlich zum Laufen bringen

Doch da liegt der Hase im Pfeffer. Denn für den Vorsitzenden der Ratsfraktion der SPD läuft vieles nicht in dem Tempo, das erforderlich wäre. Da wäre zum einen das heiß diskutierte Bauprojekt Kirchberg. „Es wird höchste Zeit, dass es dort vorangeht“, mahnt er. Es sei schon ernüchternd, wie lange sich dieses Vorhaben hinziehe. „Eigentlich sind wir schon zu spät dran“, merkt er an. Vor allem, wenn man sich einmal umschaue, in welchem Tempo andere Kommunen in Zweibrücken-Land Baugebiete realisierten. Das Problem für Zweibrücken wegen all der Verzögerungen (wir berichteten mehrfach): „Mittlerweile sind die Baukosten gestiegen – die Inflation ist enorm.“ Wer künftig auf dem Kirchberg Hausherr sein wolle, werde um einiges tiefer in die Tasche greifen müssen, als ursprünglich gedacht.