Kommunalwahl 2024 Jörg Wagner will Ortsvorsteher werden

Fünf Monate vor dem Wahltermin am 9. Juni hat der SPD-Ortsverein Oberauerbach seinen Kandidaten für die Wahl zum Ortsvorsteher nominiert. Einstimmig haben die Genossinnen und Genossen in ihrer jüngsten Mitgliederversammlung am Montag im Sportheim des FCO für den 43-jährigen Jörg Wagner abgestimmt. Stéphane Moulin, Stadtverbandsvorsitzender der SPD, hatte dies bereits Ende des Jahres beim Treffen der Partei zur Aufstellung der Liste für die Stadtratsliste für die Kommunalwahlen 2024 angedeutet. Jörg Wagner wurde dabei auf dem für ihn vorgesehenen Listenplatz 21 bestätigt.