Vorstandswahlen bei SPD Zweibrücken : OB Wosnitza und Rebecca Wendel neu in SPD-Stadtverbandsspitze

Zweibrücken Der SPD-Stadtverband Zweibrücken hat seinen Vorsitzenden Stéphane Moulin im Amt bestätigt. Beim Parteitag erhielt Moulin von den 41 Delegierten (aus den sechs Zweibrücker SPD-Ortsvereinen) 37 Stimmen.

In einem Antrag sprachen sich die Sozialdemokraten dafür aus, den Radverkehr in Zweibrücken stärker in den Fokus zu nehmen.

Der SPD-Ortsverein Zweibrücken hatte bereits Anfang März Neuwahlen. Der bislang von Thorsten Gries geführte größte Ortsverein in der Südwestpfalz wird nun von einer verjüngten Doppelspitze angeführt: Theresa Wendel und Sascha Grimm. Gerd Maurer wurde als Stellvertreter in seinem Amt bestätigt, ebenso wie Rebecca Wendel als Schriftführerin. Neuer Kassierer ist Marcus Günther. Beisitzer: Thomas Deller, Sabrina Freyler, Gisela Hofmann, Lukas Lehnert, Simon Nikolaus, Thorsten Gries, Amelie Rothhaar und Marold Wosnitza. „Mit dem neu gewählten Vorstand will die SPD in Zweibrücken zukunftsträchtige Themen wie Digitalisierung, Klimawandel und moderne Bildungschancen voranbringen“, teilte Rebecca Wendel mit.