Anträge für Haushalt 2024 Anträge für Haushalt: SPD will mehr Wanderwege und Begegnungsplatz

Begegnungsplatz für Niederauerbach: Die SPD wünscht die Bereitstellung von 23 000 Euro zur Instandsetzung des Begegnungsplatzes in der Ortsmitte von Niederauerbach (Carl-Pöhlmann-Straße/Kirrberger Straße/Tschifflicker Straße). Der Platz werden von den Niederauerbachern „aufgrund seiner zentralen Lage als Begegnungs-, Ruhe- und Gesprächsort genutzt“, heißt es im Antrag. Leider sei dieser Platz in die Jahre gekommen, er „zerfällt zusehends“. Dies sei bedauernswert, zumal an diesem Platz „an die jahrzehntelange Patenschaft der Bundeswehr mit der Stadt Zweibrücken und ihrem Stadtteil erinnert wird“. In den 23 000 Euro eingepreist sei, so die SPD, dass der Platz neu bepflanzt werden sollte; dies habe der UBZ bei einer Begehung mit der SPD gleichfalls so gesehen.