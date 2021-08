Bundestagskandidaten im Gespräch : „Das Direktmandat wäre so wichtig“

Die 59-jährige Angelika Glöckner will für die SPD wieder in den Bundestag einziehen. Foto: SPD

Südwestpfalz Zwölf Direktkandidaten treten im Wahlkreis 210 an, zu dem Zweibrücken und der Landkreis Südwestpfalz gehören. In einer Serie stellen wir die Bewerber vor. Heute: Angelika Glöckner, SPD.

Von Guido Glöckner

Die Sozialdemokraten steckten lange im Umfragetief, derzeit liegen sie nach einer Spiegel-Umfrage gerade einmal auf der Höhe der CDU – das macht für Angelika Glöckner die Aufgabe doppelt schwierig, nach dem 26. September wieder in den Bundestag einzuziehen. Denn einerseits bräuchte sie als SPD-Bundestagskandidatin einen stärkeren bundespolitischen Rückhalt, um das Direktmandat im Wahlkreis 210 zu holen, und andererseits bräuchte es einige Prozentpunkte mehr für ihre Partei, damit es zumindest über die Landesliste funktioniert. Aber auch wenn die Vorzeichen nicht gerade günstig sind, entmutigen lässt sie sich nicht – ihre Motivation sind ihre politischen Ziele, die sie auch weiterhin umsetzen möchte.

„Es wäre so wichtig, das Direktmandat zu holen“, bekennt sie – aber eben auch schwierig: „Schließlich ist das ja ein Wahlkreis, in dem eher CDU gewählt wird.“ Andererseits weiß die 59-jährige Sozialdemokratin auch, dass der Zeitpunkt durchaus günstig ist, schließlich tritt Anita Schäfer, die fünfmal den Wahlkreis gewonnen hat, nicht mehr für die Christdemokraten an, ihr neuer Konkurrent Florian Bilic muss sich erst einmal richtig bekannt machen bei den Wählern in der Region.

Zur Person Nach ihrem Abitur am Hugo-Ball-Gymnasium 1980 arbeitete Angelika Glöckner zunächst in der Schuhfabrik Rheinberger, bevor sie 1983 zur Stadtverwaltung Pirmasens wechselte. Die Betriebswirtin war von 2001 bis 2014 Personalratsvorsitzende bei der Stadtverwaltung, seit sieben Jahren ist die 59-Jährige Mitglied des Bundestages. Die verheiratete Mutter zweier Kinder ist generell sportbegeistert, insbesondere gehören Tanzen, Joggen und Radfahren zu ihren Freizeitaktivitäten. Darüber hinaus liest sie viel.

„Es wird ein kurzer, aber heftiger Wahlkampf“, ist sich Angelika Glöckner mit Blick auf den Kalender sicher. Sie selbst hat auf einen wirklichen Urlaub verzichtet, zu wichtig ist ihre Präsenz im Wahlkreis auch jetzt, um mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen – und ihre politischen Überzeugungen und Schwerpunkte zu vermitteln.

Danach gefragt, überrascht die SPD-Bundestagsabgeordnete: Denn sie nennt an erster Stelle nicht die Sozial- und Arbeitsmarktpolitik, normalerweise ihr Schwerpunkt, sondern sie siedelt die Verkehrspolitik ganz oben an. „Mit Blick auf den Wahlkreis ist für mich wichtig, dass die Infrastruktur ausgebaut wird, egal ob es um Straße, Schiene oder Datenleitungen geht“, betont Angelika Glöckner, denn in einer ländlichen Region wie in der Westpfalz werde genau das gebraucht. Wer im Homeoffice arbeite, der sei auf schnelles Internet angewiesen, sagt sie, und angesichts der grundgesetzlich garantierten Gleichheit der Lebensverhältnisse müsse es auch auf dem flachen Land zur Verfügung stehen.

Wenn sie von Mobilität spricht, dann sind der Sozialdemokratin Straße und Schiene gleich wichtig, denn für sie ist klar: „In dieser Region müssen wir zwar Bus und Bahn ausbauen, aber den Straßenverkehr kann der öffentliche Personennahverkehr mittelfristig nicht ersetzen.“ Aus diesem Grund gibt sie auch ein klares Bekenntnis für den B 10-Ausbau ab. Individuelle Mobilität brauche es für den Weg zur Arbeit ebenso wie für die Freizeitgestaltung, erklärt die SPD-Abgeordnete, in ländlichen Regionen führe da am Auto kein Weg vorbei.

So klare Worte Angelika Glöckner für die Mobilität in der Südwestpfalz findet, so klar sind auch ihre Vorstellungen, wie Klimapolitik aussehen muss. „Sie muss so gestaltet werden, dass die Bürger in Deutschland den Weg auch mitgehen – ja mitgehen können“, betont sie mit Blick auf den Geldbeutel von Otto Normalverbraucher. Und sie wird konkret: Die Erhöhung der Abgabe könne doch am Ende nicht heißen, dass Menschen in diesem Land ihre Wohnungen nicht mehr finanzieren können. Da brauche es finanzielle Abfederungen – und kritisiert den Koalitionspartner, die CDU-CSU-Fraktion. Diese habe verhindert, dass es einen solchen Mechanismus schon jetzt gibt, nämlich dass Vermieter den Zuschlag nur zu 50 Prozent auf die Mieter abwälzen dürfen.

Aber auch die Autofahrer hat die Sozialdemokratin im Blick, für Pendler und Familien auf dem flachen Land, die auf das Auto angewiesen sind, brauche es einen Ausgleich: „Sonst kommt das einer Reallohnkürzung gleich.“ Klimapolitik, Klimaschutz – für Angelika Glöckner funktioniert das nur über Anreize, um die Bürger mitzunehmen.

Und schon wird es wieder regional, denn die Bundestagsabgeordnete kommt vom Klimaschutz zur Windkraftdiskussion in der Südwestpfalz. Wenn die Windenergie im Biosphärenreservat abgelehnt werde, dann müssten auch Alternativen aufgezeigt werden, kritisiert sie. Gerne will sie auf Windkraft im Pfälzerwald verzichten, wenn andere Potenziale für die alternative Energiegewinnung aufgezeigt werden: „Wir brauchen jede Menge Strom aus erneuerbaren Energieträgern, da genügt es nicht alleine auf den Landkreis Südwestpfalz und dessen gute Energiebilanz zu schauen.“