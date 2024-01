Spaziergeh-Freunde Zweibrücken unterstützen Haus Sarepta in Contwig Das schönste Geschenk ist Zeit

„Unsere Bewohnerinnen und Bewohner sind mit allem Materiellem gut versorgt, sodass wir überlegt haben, was man denn als Alternative schenken könnte und dabei wurde schnell klar, dass das Verbringen von gemeinsamer Zeit das schönste Geschenk ist“, erklärt Simone Klug, Leiterin der sozialen Betreuung im Haus Sarepta und Ehrenamtskoordinatorin die Entstehung des Projektes. Es sei für die Menschen im Altenpflegeheim sehr wichtig, so weit und so lange wie möglich am Leben nach außen teilzunehmen – da wäre es schön, wenn neben Kindergarten- und Grundschulkindern sowie Angehörigen auch weitere Gäste kommen, um den Alltag der zur Zeit 78 Bewohnerinnen und Bewohner im Alter zwischen 60 und 98 Jahren abwechslungsreich zu gestalten, so Klug.