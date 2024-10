Kleiner Exe Spatenstich für neue Freisportanlage

Mit dem symbolischen Spatenstich fiel am Dienstag der Startschuss für die Neugestaltung, die von Zweibrückens Schulverwaltungs- und Sportamtsleiter Thomas Deller koordiniert wird und an der ganze viele Firmen beteiligt sein werden. Die zu sanierende Fläche wird dabei in drei Bereiche unterteilt: Schulsport, Breitensport und Skatepark. Für die ersten beiden Projekte ist das Planungsbüro Laub aus Kaiserslautern zuständig, den Skatepark plant das Kölner Büro Landskate. „Vorab fanden Workshops mit den Schulgemeinschaften, Vereinen, Skatern und Bürgern statt, um das Projekt zu entwickeln“, sagte Wosnitza und kündigte an, dass der Skatepark gigantisch werden würde. „Diese Anlage kommt locker an die Großanlage in Saarbrücken ran und wird wahrscheinlich noch besser und schöner werden“, versicherte der OB und ist überzeugt: „Der Platz wird für Skater in der Region sicherlich ein Anlaufpunkt werden und ich freue mich, dass es heute mit dem symbolischen Spatenstich endlich losgeht.“