Solarstrom und Personalsuche Sonnige Aussichten bei der Sparkasse Südwestpfalz

Beim Bilanzpressgespräch der Sparkasse Südwestpfalz (wir berichteten) war auch Nachhaltigkeit ein Thema. Besonders hervorgehoben wurde dabei die Sonnenenergie-Offensive des Instituts: Auf den Geschäftsstellen Zweibrücken, Dahn und Waldfischbach wurden Photovoltaik-Anlagen installiert. Die Solarzellen Anlage in auf dem Dach des Gebäudes am Zweibrücker Schlossplatz ist seit Dezember 2022 in Betrieb. Pressereferentin Iris Steuer teilte nach der Pressekonferenz auf Merkur-Nachfrage mit: „Wir rechnen damit, dass die Anlage circa 55 - 60 000 Kilowattstunden Strom im Jahr produziert und wir einen Großteil des Stroms (ca. 70-80 Prozent) selbst verbrauchen können.“ Der Rest wird ins Netz eingespeist.