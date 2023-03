Neuer Standort für SB-Filiale Sparkasse findet Ersatz für Röntgenstraße – schließt aber in Ixheim

Mit der „Fahrbaren Geschäftsstelle“, die seit Januar 2023 zweimal in der Woche vor Ort ist, konnte man kurzfristig eine Lösung finden. „Dass dies keine dauerhafte Alternative sein kann, hat der Vorstand der Sparkasse immer wieder betont und so hat man sich intensiv mit der Suche nach einem neuen Standort beschäftigt“, teilte der Sparkassenm-Vorstand am Donnerstag mit: „Wir freuen uns, nun eine gute Lösung als Ersatz für den Standort in der Röntgenstraße gefunden zu haben. Unsere Kunden in Zweibrücken werden schon bald eine komplett neue SB-Stelle in einem hochmodernen Sparkassen-Pavillon gegenüber des UBZ an der Kreuzung Römerstraße/Mühlbergstraße nutzen können.“