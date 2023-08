Sicherungsmaßnahmen abgeschlossen Sparkasse gibt Automaten wieder frei

In einem nächsten Schritt erfolgt der Einbau der Färbesysteme an den Geldautomaten der Selbstbedienungsfilialen. Nach derzeitiger Planung stehen dann ab 4. September weitestgehend alle Geldautomaten wieder zur Verfügung. Ausnahme bilden die SB-Stellen, bei denen noch keine automatische Türschließung eingebaut ist. Dazu gehören die SB-Standorte in Zweibrücken am Hallplatz, in Ixheim und an der Fachhochschule. Geplant ist, diese bis Ende September auch wieder in Betrieb nehmen zu können.