Zudem erstmals keine Gewinnausschüttung an Stadt Zweibrücken und Landkreis Südwestpfalz : Auch Sparkasse Südwestpfalz führt Negativzinsen ein

Zudem erstmals keine Gewinnausschüttung an Stadt Zweibrücken und Landkreis Südwestpfalz

Schon lange muss die Sparkasse Südwestpfalz (Bild: am Schlossplatz Zweibrücken) bei der EBZ Verwahrentgelte für Geldeinlagen zahlen. Jetzt beginnt sie diese Negativzinsen an die Kunden weiterzugeben. Foto: Lutz Fröhlich

Zweibrücken/Pirmasens Das Institut betont, daran nichts zu verdienen. Privatkunden sind wohl erst 2021 betroffen. Erstmals keine Gewinnausschüttung an Kommunen.

Wer bei der Sparkasse Südwestpfalz große Geldbeträge auf dem Konto liegen hat, muss dafür künftig ein „Verwahrentgelt“ bezahlen. Das bestätigte der Vorstandsvorsitzende Peter Kuntz am Donnerstag auf Merkur-Anfrage. Am Vorabend hatte Stadtkämmerer Julian Dormann im Rats-Hauptausschuss berichtet, die 0,5-Prozent-Negativzinsen würden den Stadthaushalt nächstes Jahr mit 38 000 Euro belasten.

Kuntz sagt in dem Telefonat, die Sparkasse Südwestpfalz sei das letzte Kreditinstitut aus der Region, das Verwahrentgelte einführe. Auch in ganz Rheinland-Pfalz gebe es kaum noch Institute, die diesen Schritt nicht schon gegangen sind.

Kuntz berichtete, man führe das Verwahrentgelt zunächst für Kommunen und Unternehmen ein. Anders als viele andere Institute informiere man darüber aber nicht einfach per Brief, sondern „wir führen mit jedem Einzelnen auch ein Gespräch“. Für Privatkunden sei die Einführung noch nicht beschlossen. Kuntz deutete eine Einführung nächstes Jahr an, wann sei noch offen.