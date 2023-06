Nach Spreng-Schock Sparkasse erweitert Automatenzeiten

(red) Die Sparkasse Südwestpfalz dehnt die Zeiten aus, in denen Kunden an den Automaten des Geldinstituts Bargeld abheben und einzahlen können. Nach den jüngsten Automatensprengungen in Hornbach und Bubenhausen waren die Öffnungszeiten zunächst stark eingeschränkt worden, was zu massiver Kritik von Kunden geführt hatte. In einer Pressemitteilung der Sparkasse heißt es, man habe sich zu diesem Schritt entschieden, „da es insbesondere für Geschäftskunden schwierig ist, ihre Einnahmen in den Geschäftsstellen im Landkreis einzuzahlen“. Ab heute sind Ein- und Auszahlungen in den personenbesetzten Geschäftsstellen auch montags und dienstags bis 18 Uhr möglich. Damit stehen die Automaten in den Geschäftsstellen im Landkreis zu folgenden Zeiten zur Verfügung:Montag, Dienstag und Donnerstag 9 bis 18 Uhr, Mittwoch und Freitag9 bis 16 Uhr. Darüber hinaus können Bargeldaus- und -einzahlungen in der Geschäftsstelle Bahnhofstraße und der SB-Filiale Marienstraße in Pirmasens sowie in der Geschäftsstelle Schlossplatz in Zweibrücken täglich von 6 bis 23 Uhr vorgenommen werden.