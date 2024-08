Einkaufen an Mariä Himmelfahrt In Zweibrücken bald ein Saarländer-Franzosen-Spanier-Tag?

No hay vacaciones: „Día del Sarre/Francia‘ en dos puentes – so lautet die Überschrift über dem Artikel auf www.aussiedlerbote.de/es/no-hay-vacaciones-dia-del-sarre-francia-en-dos-puentes/, den der Merkur jetzt im Internet entdeckte. Auf Deutsch: „Kein Feiertag: Saarländer-Franzosen-Tag in Zweibrücken“. Abzuwarten bleibt, ob nach Saarländern (lange hieß der Tag nur „Saarländertag“) und Franzosen nun auch Spanier den Weg an Mariä Himmelfahrt diesen Donnerstag (15.8.) nach Zweibrücken finden.