Zur Debatte um Wiedereinführung des Sozialausweises : Kein Geld für arme Zweibrücker?!

Kommentar

Die Corona-Krise zeigt: Wenn es nötig ist, sitzen in Deutschland die Milliarden locker. In anderen Ländern können Bürger und vor allem Unternehmen nur davon träumen, was bei uns an Entschädigungen für Einnahme-Verluste möglich ist. Corona macht aber auch erneut bewusst, wie wichtige Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ist. Diese aber wird für viele arme Zweibrücker schon seit 2013 erschwert – als der Stadtrat den Sozialausweis für Erwachsene strich, der seitdem nur noch Kindern öffentliche Angebote wie Bücherei, Busse oder Schwimmbad verbilligt. Deshalb ist es gut, wenn Die Partei, Linke und FWG nun die Wiedereinführung beantragen. Gut auch, dass die FWG, die jahrelang die Abschaffung gefordert hatte, dies als Fehler erkannt hat. Schade, dass die Stadtverwaltung bislang Nein sagt. Aber: Sollte sich die ADD (Kommunalaufsicht) trotz Corona hartherzig zeigen, könnte die Stadt dafür an anderer Stelle sparen oder Steuern/Gebühren für diejenigen erhöhen, denen es besser geht.