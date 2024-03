Gewerkschaft holt sich juristische und wirtschaftliche Expertise Sorge um Tadano – Metaller rüsten sich

Info

Ein Protestzug und Hilferuf soll es werden: Am Montag, 18. März, findet in der Festhalle eine Betriebsversammlung statt, in der der Betriebsrat des Kranherstellers Tadano gemeinsam mit der IG Metall den Austausch mit den Mitarbeitern sucht. Öffentlichkeitswirksam werden die Mitarbeiter vom Werk an der Dinglerstraße aus zur Festhalle an der Saarlandstraße laufen. Darauf macht Salvatore Vicari, 2. Bevollmächtiger der IG Metall Homburg-Saarpfalz, im Gespräch mit dem Merkur aufmerksam. Er sagt, die Mitarbeiter wollten am 18. März mit ihrem Zug natürlich in besonderem Maße in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden. In der Festhalle selbst ist diese allerdings nicht zugelassen. Gemäß dem Betriebsverfassungsgesetz ist eine Betriebsversammlung nicht-öffentlich. Die Mitarbeiter sollen, ohne dass Außenstehende mithören können, ihre Fragen stellen und Sorgen und Nöte artikulieren können. Im Anschluss (Zeitpunkt von Protestzug und Betriebsversammlung konnte Vicari am Montag noch nicht nennen) wird die IG Metall allerdings zu einem Pressegespräch einladen und dann informieren. (eck)