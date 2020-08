19 Lehrer fördern täglich drei Stunden in Deutsch und Mathe : 145 Kinder in Zweibrücker Sommerschulen

Gefördert wird in den rheinland-pfälzischen Sommerschulen in den Fächern Deutsch und Mathematik. Foto: dpa/Peter Zschunke

Zweibrücken Durch die Ausnahmesituation der Schulschließungen und des Fernunterrichts infolge der weltweiten Corona-Pandemie nehmen das Land Rheinland-Pfalz und die Stadt Zweibrücken die Förderung der Schüler auch in den Sommerferien besonders in den Blick.

Die Stadt Zweibrücken, ihr Schulverwaltungsamt und ihr Kulturamt bieten daher Bildungsangebote für Schülerinnen und Schüler in den Ferien an. Seit diese Woche Montag setzen das Land und die Stadt Zweibrücken zusammen das vom Bildungsministerium initiierte Förderprojekt um, das der Zweibrücker Schuldezernentin und Lehrerin Christina Rauch (CDU) sehr am Herzen liegt: die Sommerschule Rheinland-Pfalz in Zweibrücken.