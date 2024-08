Zweibrücken bei weit über 30 Grad Summer in the City

Die Hitzebelastung in Deutschland hat in den vergangenen Jahren stetig zugenommen. Die Zahl Tage, an denen 30 Grad oder mehr als Höchsttemperatur gemessen wurde, ist gestiegen. Umso wichtiger sind Maßnahmen, die Städte kühl zu halten. Zweibrücken hat in dieser Beziehung einiges zu bieten. Ein Spaziergang in der schattigen Allee kann für Abkühlung sorgen.