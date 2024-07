Sommerempfang im Rosengarten Ein Gerücht, die Haselmaus und die Stadt-App

Zuvor hatte Wosnitza das benachbarte Projekt in der „Weißen Kaserne“ an der 22er Straße gelobt, welches das Architekturbüro von Stefan Streuber, dem Sohn des Zweibrücker Altoberbürgermeisters Hans Otto Streuber, zurzeit vorantreibt. Streuber junior will nach einem grundlegenden Innenausbau in die ebenfalls lange leer stehende Reithalle des weitläufigen Kasernenkomplexes einziehen. Wosnitza erhofft sich davon eine „Initialzündung, die das ganze Gelände an den Start bringt“. Hier, auf dem fünf Hektar großen Areal, hatte der Pirmasenser Unternehmer Bernd Hummel seit 1996 vergeblich versucht, seine Vision eines eigenständigen und nachhaltigen Stadtviertels, ein „Quartier écologique“, entstehen zu lassen – mit Wohnungen, Firmen und Freizeitmöglichkeiten.